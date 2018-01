Voici la star qui sera à l’Oasis Festival 2018 (VIDEO)

La quatrième édition de l’Oasis Festival est fixée du 14 au 16 septembre prochain à Marrakech. Ce rendez-vous électronique de trois jours, au cadre préservé et authentique, dévoile aujourd’hui les premiers noms d’artistes à son programme, avec Carl Cox en tête d’affiche et une pléiade d’autres invités de marque parmi lesquels Actress et Mount Kimbie en B2B DJ set, Avalon Emerson, Derrick Carter B2B The Black Madonna, Jessy Lanza (DJ set), Nastia, Octo Octa, Paula Temple, Rødhåd, Tim Sweeney et William Djoko.

Cette année, le légendaire Carl Cox sera en tête d’affiche et se sentira sans doute très à l’aise dans un environnement désertique qui lui rappelera ses sets du Burning Man. Un autre moment très attendu sera le back-to-back réunissant le producteur expérimental Actress (Honest Jon’s Records) et le pourfendeur de fusions rythmiques rock/électronique du label Warp Mount Kimbie.

Un autre back-to-back fera date puisque le DJ de Chicago Derrick Carter et le réputé The Black Madonna se joindront pour une session forcément colorée de house et de disco, tandis que l’imprévisible Avalon Emerson fera résonner ses lignes electro/acid techno avec sa touche toujours très personnelle.

La synth-pop futuriste de la Canadienne du label Hyperdub Jessy Lanza amènera sa touche maison de house et de R’n’B, la jeune valeur montante de la scène techno ukrainienneNastia offrira ses poussées énergiques, alors que le résident du Berghain et boss du label Dystopian Rødhåd impulsera ses boucles dark et hypnotiques. Mentor de l’émission radio Beats In Space et du label du même nom, le New Yorkais Tim Sweeney jouera de sa patte éclectique, pendant que William Djoko, Denis Horvat, et Powder complèteront un plateau clubbing particulièrement appétissant.

Et ce n’est pas tout. Les live auront aussi droit de citer avec la star de la deep house – et du label 100 % Silk – Octo Octa, l’addict de la technologie musicale Paula Temple, pour un set hybride très spécial continuant de flouter les lignes de démarcation entre production et DJing. En représentant de la scène locale marocaine, on retrouvera Monile et le performer au talents multiples Kosh (live).

Bien d’autres noms et seront encore annoncés d’ici le début du Oasis Festival 2018.