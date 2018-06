Un grand concert sera organisé à Rabat le 19 juin

Le Festival Gnaoua et Musiques du Monde d’Essaouira n’a eu de cesse de mettre en avant tout le talent et l’héritage Gnaoua au profit du monde.

Créé en 2001, le festival Mawazine est le rendez-vous incontournable des amateurs et passionnés de musique au Maroc. Avec plus de 2 millions de festivaliers pour chacune de ses dernières éditions, il est considéré comme le deuxième plus grand événement culturel au monde.

Ainsi, les festivaliers retrouveront lors du « Mawazine Le Before », organisé en partenariat avec 2M, C8 et Cstar, Maître Gims, Dadju, Aminux, Ihab Amir, Bahaoui Zouheir, BigFlo & Oli, Black M, Vitaa, Bénabar, Cœur de Pirate, Collectif Métissé, Emmanuel Moire, Hyphen Hyphen, L’Algérino, Alonzo, mais aussi Amir, Naestro, Nassi, Romeo Elvis, Slimane, Synapson ou encore Tal, a indiqué l’Association Maroc Cultures.

A quelques jours de la 17ème édition du Festival Mawazine, qui se tiendra du 22 au 30 juin, un grand concert réunissant le meilleur des scènes marocaine et française ainsi que les plus grands artistes du moment, aura lieu le mardi 19 juin sur la scène OLM-Soussi à Rabat.