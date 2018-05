Ramadan 2018: ce qui vous attend sur 2M (VIDEOS)

Les internautes ont lancé le hashtag "On ne veut pas d’excuses, on exige la baisse des prix".

« Kabour et Lahbib » revient en force avec de nouveaux comédiens à l’affiche tels que Oussama Ramzi et Zahira Soulaimani. Les capsules de 8 minutes seront diffusées chaque jour à 20h30.

Comme chaque Ramadan, les trois chaînes nationales redoublent d’efforts pour offrir aux Marocains une programmation riche et diversifiée de films, séries, sitcoms et capsules humoristiques.