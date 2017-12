Le nouvel ouvrage « Rêve de gares, une odyssée mondiale » de l’historienne et journaliste Marie-Pascale Rauzier, a été présenté à la gare de Casa- port, en présence d’une pléiade d’architectes, de chercheurs et d’historiens.

Un ouvrage inédit, réalisé en collaboration avec la L’Union internationale des chemins de fer (UIC) et ses membres de toutes les régions du monde, nous amène aux cinq continents pour explorer ces témoins de notre époque, souvent considérés comme un simple arrêt de transit entre deux trains.

« Marie est l’auteur qui m’accompagne sur les chemins de fer. Nous avons pris beaucoup de trains au Maroc et nous nous sommes passionnées par ces gares qui sont des patrimoines, autant architecturaux que culturels et nous avions envie, à partir de là, de faire un premier livre qui était « Gares du Maroc », déclare à Le Site info, Patricia Defever-Kapferer, éditrice et co-fondatrice de la maison d’édition Langages du sud.

La cérémonie de présentation de ces deux ouvrages a été marquée par la présence de Jean-Pierre Loubinoux, directeur de l’Union internationale des chemins (UIC), de Mohamed Rabie Khlie, directeur général de l’Office national des chemins de fer (ONCF) et de l’ambassadeur de la France à Rabat, Jean-François Girault.

