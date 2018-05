Nuits du Ramadan de l’Institut français du Maroc: le programme

Pour cette édition 2018 des Nuits du Ramadan, le rendez-vous est donné du 24 au 30 mai. Pendant une semaine, 12 villes au Maroc deviendront des lieux de dialogue des musiques du monde.

Les Nuits du Ramadan feront battre le cœur des villes marocaines avec pas moins de 16 concerts à Agadir, Casablanca, El Jadida, Essaouira, Fès, Kénitra, Marrakech, Meknès, Oujda, Rabat, Tanger et Tétouan.

Mettant à l’honneur les voix de femmes, le Festival invitera le public à découvrir quatre grandes artistes internationales à travers une programmation éclectique aux sonorités funk, soul, blues, mandingue, africaines et marocaines.

La chanteuse marocaine Oum présentera son nouvel album Zarabi où elle explore, avec sa voix profonde, son héritage culturel qu’elle teinte de soul, jazz et de rythmes gnaoua et hassani dans lesquels ses origines sahraouies trouvent écho.

Le groupe soudanais Alsarah & The Nubatones sera également à l’affiche avec une musique traditionnelle de Nubie revisitée. À la croisée d’influences est-africaines et arabes, le groupe puise son inspiration au cœur du fantastique patrimoine du « nubian groove » pour proposer des compositions métissées.

La chanteuse d’origine cap-verdienne et bissau-guinéenne, Monica Pereira, se produira sur scène avec son nouvel album. Elle nous offrira un somptueux voyage musical du Cap-Vert à Paris, en passant par Lisbonne et la Guinée-Bissau. Entre ballades langoureuses et rythmes entraînants, Monica livrera un concert des plus intimistes.

Enfin, la tunisienne Dorsaf Hamdani interprétera les plus belles chansons de deux voix mythiques d’orient et d’occident : Barbara et Fairouz. Dans cet hommage croisé, Dorsaf propose un dialogue entre les deux divas qui ont en commun une vie dédiée à leur art. Un résultat époustouflant qui fait resonner l’universalité des sentiments.

Organisées dans le cadre de la Saison culturelle de l’Institut français du Maroc depuis 2012, les Nuits du Ramadan accompagnent ce grand moment annuel de spiritualité qu’est le Ramadan. Elles mettent en avant les valeurs universelles de dialogue, de respect, de tolérance et de partage.