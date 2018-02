Nabil Ayouch nous parle du rôle de sa femme dans son nouveau film (VIDEO)

Nabil Ayouch a présenté son nouveau film « Razzia » à Casablanca lundi 5 février.

Le réalisateur de « Much Loved » (Zine li fik), a choisi cette-fois-ci de raconter l’histoire de cinq personnes à la trajectoire différente et aux combats différents. Comme à son habitude, ce nouveau film signé Ayouch comporte des scènes audacieuses et intimes, et l’actrice principale n’est autre que sa propre femme, Maryam Touzani, qui joue le rôle de Salima.

Interrogé par Le Site info à propos du rôle de celle-ci dans le film, le réalisateur a déclaré que « Maryam et moi sommes des professionnels. Il y a une différence entre la réalité et le film ». Nabil Ayouch nous a aussi confié que certaines scènes étaient un peu dures, cependant « il faut que nous dépassions ces obstacles pour faire passer ce que nous voulons ».

Maryam Touzani, alias Salima dans le film, nous avoue elle aussi qu’elle avait certaines craintes et que « quelque part, au fond de moi je me disais: peut-être qu’après cette scène mon mari ne va plus me voir de la même façon.. Mais Nabil est un grand professionnel et il m’a expliqué qu’il y a une différence entre le cinéma et vie réelle », précise-t-elle.

Faiza Rhoul et Meryem Salah