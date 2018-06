Mawazine: Kadem Saher ouvre le bal (VIDEO)

Kadem Saher a livré un magnifique concert et a charmé encore une fois son public, venu nombreux pour l’écouter, avec sa voix de velours, ses chansons classiques et romantiques, dont lui seul détient le secret. Rappelons que le chanteur Irakien prend part au festival Mawazine pour la troisième fois après 2014 et 2016.

