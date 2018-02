L’Université Al Akhawayn tient son festival du court-métrage

Pour rappel, la compétition avait réuni en 2017 plus de 56 participations de huit universités et écoles différentes du royaume.

– Récompenser le talent et la créativité des étudiants marocains à travers une compétition estudiantine de court-métrages dans 4 catégories : fiction, documentaire, clip musical et publicité,

Né en 2015 d’une collaboration entre l’école des Sciences Humaines et Sociales d’Al Akhawayn et le Festival du Court-Métrage Marocain de Rabat (FCMMR), ce rendez-vous artistique annuel se veut une plateforme pour les jeunes étudiants qui feront le cinéma Marocain de demain.

L’Université Al Akhawayn organise son festival de court-métrage du 21 au 24 mars à Ifrane. Cette quatrième édition connaitra la participation des deux grands réalisateurs marocains, Laila Marrakchi et Nourredine Lakhmari, qui feront partie du jury et animeront des discussions avec les étudiants sur le thème des “vérités cachées”.