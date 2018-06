L’Orchestre Philharmonique du Maroc célèbre la musique en plein air

La fête de la musique incarne tout ce que la culture doit être: ouverte à tous, portée par tous, aux quatre coins du territoire. Beaucoup plus qu’une extraordinaire fête d’un soir, elle constitue le symbole de la vocation de l’OPM: diffuser et vulgariser la musique classique.

C’est dans cette optique que l’OPM donne rendez-vous, à son public pour célébrer l’été en musique du 18 au 21 juin, avec trois concerts exceptionnels gratuits et en plein air à Agadir, Rabat et Casablanca. Pour ces représentations exceptionnelles, l’OPM accompagnera les quarante chanteurs du Chœur Philharmonique sur Maroc. Les deux formations, crées à l’initiative de la Fondation Ténor pour la Culture, reprendront les plus grands airs d’opéras: Carmen, Rigoletto, La Traviata, ou encore Nabucco, pour le plaisir des 10 000 spectateurs attendus lors de ces concerts.

C’est donc au total plus de 120 artistes qui vous attendent pour fêter l’été en musique !

Vous souhaitez assister à l’un des concerts ? Rien de plus simple : des invitations gratuites disponibles sur le site Ticket.ma vous permettront d’accéder aux concerts de Rabat (Ecole Internationale de Musique et de Danse, route des Zaers) et d’Agadir (Théâtre de Verdure).