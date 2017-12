Jazzablanca Festival fêtera sa 13ème édition, du 14 au 22 avril 2018 et lance l’appel à candidature destiné aux artistes marocains ou résidents au Maroc.

Après le succès de sa 12ème édition, Jazzablanca Festival sera de retour du 14 au 22 avril 2018, pour offrir aux Casablancais 9 jours de partage et de découvertes.

Plus de 70.000 spectateurs en 2017. A l’Hippodrome Casa-Anfa, le festival a réuni plus de 14 000 festivaliers, tandis que la scène publique, Place des Nations-Unies, en a rassemblé 55 000. Ce qui démontre l’attractivité croissante du festival et les liens de fidélité que la manifestation est parvenue à tisser avec les Casablancais depuis sa création en 2006.

Le festival entend s’impliquer davantage dans la consolidation d’une industrie musicale locale qui participe au rayonnement de la ville. À ce titre, Jazzablanca souhaite soutenir l’émergence de savoir-faire marocains dans les métiers du spectacle vivant et désire investir toujours plus la métropole, mettre en valeur ses quartiers et renforcer sa proximité avec les Casablancais.

Ces ambitions se refléteront lors de la 13ème édition. Trois volets seront à l’honneur : culturel et social, avec des créations originales, des formations, des ateliers et des expositions gratuites ; professionnel, avec des conférences ouvertes au public, la venue de labels et de représentants de festivals nationaux et internationaux ; et bien sûr musical, avec la programmation d’artistes venus de tous les continents.

A l’hippodrome Casa-Anfa, les festivaliers seront accueillis durant 6 jours sur trois scènes: Le Village, la scène Anfa et le Jazz Club. Des pointures en jazz, blues, funk, rock et musiques actuelles seront au rendez-vous.

A la Place des Nations-Unies, le festival continuera à travers la scène BMCI, son engagement à démocratiser la culture via l’accès gratuit à de nombreux concerts, faisant ainsi de son caractère populaire un élément constitutif de son ADN.

Événement musical et inclusif, Jazzablanca rassemble des musiques du monde entier, mêlant figures reconnues, groupes confirmés et visages nouveaux, et promeut également les artistes marocains dans le domaine des expressions musicales urbaines.

Dans ce sens, Jazzablanca lance pour la troisième année consécutive un appel à candidature destiné aux artistes Marocains ou résidents au Maroc.

A travers cette action, le festival s’inscrit dans une démarche de promotion, de diffusion et de mise en valeur des artistes émergents de la scène marocaine. Les groupes lauréats auront l’opportunité de se produire dans des conditions professionnelles sur l’une des scènes du festival, à l’hippodrome Casa-Anfa et/ou sur la scène BMCI à la Place des Nations-Unies.

L’inscription est gratuite et ouverte à toutes les formations musicales déjà établies. Toutes les formes de musiques actuelles sont concernées. Les candidats devront être en mesure de proposer au moins trois compositions originales et une prestation scénique d’au moins une heure.

La date limite d’envoi des candidatures et le lundi 15 janvier 2018 à minuit.