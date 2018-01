Le Festival International de Cinéma d’Animation de Meknès se prépare !

Organisée par la Fondation Aïcha en partenariat avec l’Institut français de Meknès qui en assure la direction artistique, la 17ème édition du FICAM (Festival International de Cinéma d’Animation de Meknès) sera célébrée du vendredi 16 au mercredi 21 mars 2018.

Après le succès incontestable des éditions précédentes, le FICAM revient cette année avec une sélection variée, riche et festive de films d’animation, dénichés dans les trésors cachés du patrimoine et de la création contemporaine.

À travers le FICAM, la Fondation Aïcha poursuit son accompagnement des passionnés de cinéma d’animation et offre une merveilleuse occasion de faire rayonner l’animation dans toute sa diversité au cœur de la cité Ismaïlienne Meknès. Ce festival vise aussi à promouvoir des films et des artistes du monde entier auprès d’un public passionné et curieux en nourrissant de grandes ambitions pour l’animation en tant que forme d’art cinématographique. Le FICAM est ainsi le porte-parole des réalisateurs qui repoussent leurs limites dans l’exploitation de l’art de l’animation.

Le 12 Janvier marque la fin du délai de candidature pour la participation aux Courts Compét’ des meilleurs courts-métrages d’animation internationale. Le nombre sans cesse grandissant de candidats à cette compétition révèle l’importance du FICAM au niveau international et sa place prépondérante dans l’univers du cinéma d’animation. Ainsi, cette année, le FICAM a reçu plus de 200 candidatures en provenance de plus de 24 pays.

Le FICAM dévoile ainsi les noms des membres du jury de présélection de l’édition Courts Compét’ 2018. Il s’agit de Ghita Zine, journaliste marocaine et présidente de l’Association des rencontres méditerranéennes du cinéma et des droits de l’Homme (ARMCDH), Olesya Shchukina, artiste russe en illustration et cinéma d’animation et lauréate de l’école La Poudrière en France, qui vit et travaille à Paris, et enfin, Marie-Pauline Mollaret, journaliste et critique de films qui fait notamment partie du comité de sélection des courts métrages pour la Semaine de la Critique à Cannes.