« La révolte des rêves », nouvel ouvrage de Nadia Essalmi

« Oui, vraiment, voici un recueil salubre de textes, qui se clôt par une exploration plus intimiste du jardin secret. C’est un joli contrepoint à la première partie, où Nadia Essalmi, on l’a vu, ne mâche pas ses mots, car il vient un moment où il faut les murmurer, les mots… « Qui de nous n’a jamais écouté cet air que jouent les pages quand elles tournoient ? » C’est très doucement qu’on referme ce livre… » (Extrait de la préface écrite par Fouad Laroui).

La force tranquille ! Voilà ce qui pourrait le mieux décrire ce recueil de textes. Sa puissance réside dans le choix des mots, non seulement justes, mais nécessaires. Nadia Essalmi sait leur donner la place où ils auront le plus d’impact, le plus d’éclat. Tout y est passé au scalpel. Et tout parle à notre cœur, à notre conscience. Les travers de notre société sont vus de près, désignés sans détours. Pourtant, l’auteure ne donne pas de leçon. Ce n’est pas son objectif. Elle pose des questions. Le lecteur se formera lui-même un jugement. La citoyenne dépeint une société gagnée par l’incivisme et l’inculture. Loin de tout moralisme, l’auteure plaide vigoureusement pour la citoyenneté et le vivre ensemble, ses sujets de prédilection, son véritable combat. Dans ce portrait sans concessions, perce le « je » de l’auteure, pour notre grand plaisir de lecteurs. Et ça donne des textes où affleure constamment l’émotion.

« La révolte des rêves », premier livre publié de Nadia Essalmi, est un recueil frontal, frais et poignant!

Laurent Balmont