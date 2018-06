La Bibliothèque nationale reçoit des oeuvres de feu Mohamed Zerouali Haiki

La BNRM s’engage, en vertu d’une convention de donation signée avec le représentant des héritiers de feu Mohamed Zerouali Haiki, à traiter de manière bibliographique, numériser, valoriser et mettre la collection à la disposition des chercheurs et des usagers de la BNRM dans les meilleures conditions possibles.

Cette bibliothèque privée est composée d’une centaine de grandes œuvres, d’ouvrages de référence, d’encyclopédies, d’ouvrages philosophiques et littéraires, de revues, de périodiques, de sources rares dans divers domaines de connaissances comme les sciences religieuses, historiques et géographiques.