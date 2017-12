Société Générale Maroc affirme de nouveau son engagement en faveur de l’art et la culture en s’intéressant de près à la richesse de la création artistique, autant plastique que poétique, indique un communiqué parvenu à Le Site info.

L’artiste plasticienne et théoricienne de l’art, Commissaire de l’Exposition, Rim Laâbi investit l’Espace d’Art de Société Générale Maroc pour y apporter une ère de renouveau avec l’exposition « Plasticiens du Maroc, Poètes du Monde ».

Rim Laâbi explique : « Cette exposition inaugurale, mêlant Arts et Poésie, déploie d’une façon inédite la collection d’œuvres de Société Générale Maroc dans le nouvel espace d’art. La rencontre de faits plastiques et d’écritures poétiques du Monde propose une déambulation poétique où vibrent couleurs et mots, manifeste des goûts, aspirations et passions de Société Générale depuis la constitution de son fonds permanent d’œuvres jusqu’à ses récentes acquisitions. Un parcours enchanté, déterminant de l’art moderne marocain et de son dialogue interculturel pour le mieux vivre ensemble dans la diversité, le dialogue, le respect des différences et l’originalité. »

Société Générale Maroc poursuit ainsi son action de mécénat culturel et artistique en exposant ses œuvres sous un nouvel angle. L’exposition sera ouverte au grand public à compter du 14 décembre, du lundi au vendredi, de 9h à 15h30.

« Nous œuvrons depuis plus de 40 ans pour le développement et la promotion du patrimoine culturel, artistique et architectural au Maroc. Nos actions visent à soutenir le patrimoine marocain sous toutes ses formes. Cette nouvelle exposition illustre également notre volonté de nous ouvrir à des projets inédits et innovants, en mêlant, pour la première fois, Arts et Poésie » a commenté Khalid Chami, Président du Directoire de Société Générale Maroc.