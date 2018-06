Eko en tournée ramadanesque avec « L’artiste »

L’humoriste Abderrahmane Ouaabad, connu sous le nom d’EKO, est l’un des artistes marocains les plus plébiscités du moment. Ce jeune passionné de la scène a remporté un franc succès depuis ces dernières années, qu’il doit incontestablement à son immense talent et à ses vannes déjantées et peaufinées.

Pendant ce mois de ramadan, il revient avec son dernier spectacle « L’artiste » qui a trouvé un grand succès à Londres et aux Etats-Unis. À travers ce spectacle, Eko nous transporte dans son univers pétillant de danse, de rires et de chant; où il se métamorphose tour à tour en homme, en enfant ou en adolescent.

Un show où il interprète et raconte sa naissance, en faisant voyager son public dans le monde de sa scolarisation et son adolescence, avant d’entamer une narration comique de son début mi- chanteur mi- humoriste. Tout cela, dans un cadre satirique et décalé où l’autodérision règne, en s’appuyant sur des histoires et anecdotes appartenant à la mémoire collective de son quartier Derb Dabachi.

EKO le maître de l’improvisation fait parler la poudre sur les planches des scènes où il se produit. Pour rappel, il a été le premier humoriste arabophone à jouer sur la mythique et très convoitée scène de l’Olympia à Paris le 10 mai 2017. Plusieurs tournées ont suivis notamment aux Etats Unis, et en Angleterre.

Aujourd’hui il donne rendez-vous à son public marocain, pour 7 dates :

Fès : le 25 mai, au Mégarama

Tanger : le 1er juin, au centre culturel Ahmed Boukmakh

Tétouan : le 2 juin, au Cinéma Espagnole

Larache : le 3 juin, au Cinéma Avenida

Rabat : le 5 juin, au théâtre national Mohammed V

Casablanca : le 6 juin, au Mégarama

Marrakech : le 8 juin, au Palais des congrès

Un spectacle hilarant, une bonne dose d’humour, un soupçon de fantaisie, et de l’énergie à revendre. Un cocktail comique qu’offre EKO à ses spectateurs après le ftour.

Pour les infos et réservations, appelez le 0707071020 ou rendez-vous sur tickets.ma.