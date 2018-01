Les dernières œuvres de Miloudi Nouiga au Sofitel Casablanca Tour Blanche

Sofitel Casablanca Tour blanche a toujours eu un fort penchant pour les arts, penchant qui s´est exprimé à travers les nombreux événements qui y ont pris place depuis son ouverture. Peintures, dessins, estampes, tous ont trouvé leur place sur les murs de l´hôtel pour le plus grand plaisir des amateurs et afficionados d’art. Aujourd´hui, c´est le travail de Miloudi Nouiga que l’hôtel casablancais met en avant.

Artiste à talents multiples exposant son travail depuis le début des années 80, Miloudi Nouiga s´est créé un nouvel univers autour du cheval cette fois, et pas n´importe lequel. Entre l´homme et l´animal, c´est plus qu´une belle histoire, c´est une légende passionnée que Sofitel Casablanca Tour Blanche souhaite faire découvrir au public.

« Nous sommes heureux et fiers de participer à mettre en avant un artiste qui correspond si bien à l’identité de Casablanca, une ville cosmopolite dès sa naissance, une cité qui a toujours été ouverte sur le monde et sur son époque, une ville Arty qui ne cesse d’inspirer les artistes, et qui, tel un diamant brut, révèle ses lumières lorsqu’on la regarde avec discernement » confie Jérôme Lobier, directeur général du Sofitel Casablanca Tour Blanche.

Le travail de Nouiga donne à celui qui regarde l´impression de faire partie d’un univers animé tant par le réalisme du trait que la qualité des pigments utilisés.

Sofitel Casablanca Tour Blanche qui organise sa première exposition de l´année, s´est laissé séduire par ces peintures qui retracent l´une de nos plus belles traditions et réitère plus que jamais l´engagement de la marque pour l’art et la culture.

Les œuvres sont exposées depuis le 18 janvier à la Galerie 01 de l’hôtel Sofitel Casablanca Tour Blanche.