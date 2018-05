De nouvelles stars annoncées à Mawazine

L’annonce des stars attendues à la 17e édition du Festival Mawazine continue. La suite de la programmation pour les scènes OLM Souissi, Bouregreg, Nahda et le Théâtre National Mohammed V, vient d’être annoncée.

Ainsi, le jamaïcain Chronixx se produira, lundi 25 juin, sur la scène Bouregreg et le vendredi 29 juin, sur la scène OLM Souissi, le canadien The Weekend. Ces deux artistes connus pour leurs shows survoltés, leurs univers musicaux irrésistibles, une puissance de jeu et un style à l’énergie folle, embarqueront le public dans des performances audacieuses.

Les libanais Saad Ramadan et Marwan Khoury seront sur la scène Nahda le samedi 23 juin. Le chanteur marocain Douzi offrira un concert inédit sur la même scène le vendredi 29 juin.

Au Théâtre National Mohammed V, la musique algérienne sera à l’honneur avec le groupe Babylone, dimanche 24 juin.

S.L.