Ce qui vous attend au Casa Fashion Show

Dédié au « Prêt-à-Couture » (concept entre haute couture et prêt-à-porter), le Casa Fashion Show se veut le miroir d’une société plurielle et avant-gardiste. Avec des chorégraphies audacieuses, une mise en scène originale et des interventions d’artistes de renom, l’événement se plaît à combiner trois univers : mode –musique et danse. Le tout dans une ambiance raffinée, éclectique et surtout conviviale. La mode ne constitue-t-elle pas une occasion unique pour fédérer, rassembler, abolir toute frontière, qu’elle soit géographique,religieuse ou encore ethnique ?

Signé Kenza Cheddadi et sous la houlette artistique de Hakim Ghorab, le Casa Fashion Show promeut Casablanca en tant que capitale incontournable de la Mode en Afrique. Une cité colorée et universelle, jonglant avec brio entre ses racines orientales et sa culture occidentale. Une cité pleine d’ambition et de talent…

Pour célébrer son 6ème anniversaire (6 ans/12 éditions), l’événement rendra hommage aux années 80. Joie et fantaisie, couleurs et imprimés. Cet été, la mode laissera parler sa créativité. Au revoir minimalisme, bonjour maximalisme. Peu importe la crise. Peu importe le contexte socio-politique. Il s’agira de flirter avec la couleur.

Promouvoir une mode multiple et métissée. Jouer la carte de la déstructuration et de l’audace !

Le Casa Fashion Show aura le privilège d’accueillir, samedi 21 avril prochain, la chanteuse, coach de «The Voice Kids», Jenifer, accompagnée d’un tout nouveau parrain, tenu secret pour le moment… Les top models Vika Bronova et Lourdes Coteron seront également de la partie. Elles fouleront le catwalk vêtues de pièces d’exception signées Etro, Twin Set, Carven, Sandro, Maje, Just Cavalli, Marella, Elisabetta Franchi ou encore Hôtel Particulier. L’enseigne marocaine de luxe IO sera la chaussure officielle de l’événement. Les Marocains Saad Ouadrassi et Sara Chraibi revisiteront la robe du soir, chacun à sa façon, avec cet œil aiguisé et ce sens pointu du détail qui les caractérisent tant. Le roi du cuir, Jean Claude Jitrois, invité d’honneur, proposera une collection Printemps/ Eté 2018 pour le moins envoûtante, oscillant entre insolence et élégance… Le show comptera enfin sur la présence de Valérie Bègue, ex Miss France…

Le Casa Fashion Show a pour ambition de promouvoir une nouvelle image de la femme marocaine : citoyenne du monde, tolérante, ambitieuse, charismatique et résolument tournée vers l’avenir… L’événement s’inscrit aussi dans une démarche solidaire envers les enfants victimes de malformations cardiaques, via son appui historique à l’Association des Bonnes Oeuvres du Coeur… Enfin, cette année et pour la première fois, Kenza Cheddadi soutiendra la coopérative IKHLASS des tisseuses d’Almis. Celles-ci créeront une collection capsule de sacs/pochettes pour nos invités, dont les ventes seront intégralement reversées à ces femmes d’exception et de courage…

Rendez-vous donc samedi 21 avril 2018 au Sofitel Casablanca Tour Blanche pour fêter en grande pompe la 12ème saison du Casa Fashion Show, autour de collections estivales colorées et décapantes.

Le show sera suivi, dimanche 22 avril en début de soirée, d’un showcase privé avec la chanteuse Jenifer…

L’occasion, là encore, de véhiculer, à travers la musique, des valeurs de paix et de tolérance…