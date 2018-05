Casablanca: une superbe expo sur le patrimoine architectural (photos)

À la vue de ces anges que Zineb est allée photographier dans le cimetière chrétien de Casa – « là où est enterré Zévaco d’ailleurs », ajoute-t-elle – on se met à songer à ces personnages du film de Wenders, « Les ailes du désir », dans lequel des anges contemplaient, fatigués, une ville de Berlin hantée par son passé et rattrapée par son Histoire. On se plaît à songer que ces anges baroques qu’affectionne l’artiste sauront protéger encore longtemps le patrimoine architectural d’une ville menacée par une frénésie de constructions / destructions que rien ne semble parfois pouvoir arrêter.

