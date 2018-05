Casablanca: un Ftour avec le tenor Badr Rami

Le Casablanca Hôtel accueille le vendredi 25 mai l’artiste syrien virtuose et chanteur de renom Badr Rami pour un ftour animé au son des Mouachahates et des Koudoud Halabiya (chants d’Alep) et au rythme des textes poétiques.

