Ballet: Roméo et Juliette sont à Rabat

Partenaire officiel de l’Orchestre Philharmonique du Maroc (OPM) depuis de nombreuses années, Crédit du Maroc sponsorise le premier ballet produit par l’OPM. Cette première initiative met à l’honneur Roméo et Juliette, célèbre ballet de Prokofiev en deux actes, écrit en 1935. Basé sur la pièce éponyme de Shakespeare, il constitue l’une des œuvres majeures du compositeur russe. Roméo et Juliette s’empareront ainsi de Rabat du 11 au 13 mai 2018 au Théâtre Mohamed V de Rabat.

Mécène incontournable de l’art et de la culture au Maroc, Crédit du Maroc, poursuit, à travers ce sponsoring son engagement citoyen au profit de la culture, des arts et de la promotion des talents.

Le Yacobson Ballet de St-Petersbourg, compagnie de renom internationale

Première troupe russe indépendante fondée en 1969, le Ballet de Saint-Pétersbourg s’est forgé une réputation internationale. Pour l’occasion, près de 65 danseurs feront le déplacement de Russie. Depuis près de 20 ans, l’OPM offre au public marocain un large éventail de concerts classiques. C’est la première fois qu’il propose un ballet.

Dans une dynamique de citoyenneté et de responsabilité sociale, Crédit du Maroc souhaite également faire partager le plus largement possible la qualité et le plaisir de cet événement artistique privilégié. En ce sens, la banque a fait le choix d’y accompagner les enfants des collaborateurs et de différentes associations. Le 10 mai, plus de 90 jeunes enfants, ont assisté ainsi au ballet de Prokofiev exécuté par l’une des compagnies majeures de de la scène internationale.

Crédit du Maroc, mécène des arts et de la culture

Porteurs de bonne communication, d’harmonie, de partage et de plaisir, l’art et la culture bénéficient du soutien historique et régulier de la banque. En phase avec les convictions profondes de Crédit du Maroc, cet engagement pluriel englobe un grand nombre d’événements de la scène musicale et théâtrale au Maroc. Il a pour objectif d’apporter au public l’expérience heureuse et le plaisir de moments artistiques précieux. Il concerne également le soutien et la valorisation de jeunes talents au devenir international.

Aux agréments tant sonores que visuels et source d’harmonie, la musique classique est au cœur de la politique de mécénat de la banque. Cet engagement citoyen en faveur des arts et de la culture et des nouveaux talents, intervient ainsi au premier rang auprès de l’Orchestre Philharmonique du Maroc.