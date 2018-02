« Addition », une comédie décoiffante au Mégarama

Offrant le meilleur du théâtre francophone, les Théâtrales proposent aux Casablancais des sorties régulières, étalées sur toute l’année. Pour le mois de février, Top Event Production, organisateur de l’événement, invite les amateurs des planches à découvrir la pièce « Addition », le jeudi 8 février au Mégarama Casablanca.

Fine, intelligente, drôle et instructive, « Addition » est une comédie écrite par le réalisateur, acteur et scénariste français, Clément Michel, et mise en scène par David Roussel.

Dans le cadre des Théâtrales, Clément Michel avait déjà présenté au Mégarama deux comédies à succès «Une semaine, pas plus !» et «Le carton» qui ont été très appréciées par le public.

Clément Michel est donc de retour avec « Addition », dans laquelle le scénariste joue également, accompagné des acteurs Sébastien Castro et Stéphan Guérin-Tillié. Ces talentueux artistes proposent une pièce distrayante et cocasse. Ils parviennent aisément à embarquer les spectateurs dans une histoire pleine de rebondissements.

« Addition » raconte les petits maux et les grands désespoirs de trois quadras désenchantés : l’histoire se déroule lors d’un week-end où trois amis, en pleine crise de la quarantaine, vont tout compter : leurs défauts, leurs manques, leurs jalousies et leurs coups bas.

Axel (Stéphan Guérin-Tillié) invite ses deux amis à dîner dans un très bon restaurant. Pris de remords, il leur demande le lendemain de le rembourser. Antoine (Sébastien Castro) sort immédiatement son carnet de chèques. Jules (Clément Michel), quant à lui, sort de sa réserve et explose. Les masques tombent et les vérités apparaissent au grand jour. Ce point de départ offrira au trio le prétexte de régler ses comptes en revisitant successivement leurs vies, leurs situations amoureuses, leurs mensonges et leurs vérités.

«Addition» offre un brillant moment de rire et d’émotions, un fin regard sur une génération moins frivole et détachée qu’elle ne veut le faire croire. Le texte arrive à tenir le public en haleine grâce à de nombreux rebondissements. Les vannes fusent et l’humour est bon enfant: